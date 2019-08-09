KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından her yıl öğrenciler burs ve kredi imkanı sağlanıyor. Öte yandan kayıt yaptıracakları üniversitelere yakın konumda bulunan KYK yurdunda barınmak isteyen öğrencieler başvuru takvimini merak ediyor. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2019 KYK kredi ve burs başvuruları ne zaman başlıyor? İşte konu ile ilgili merak edilen her şey...

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK yurt başvuru tarihi için öğrenciler araştırmalara başladı. Ancak KYK tarafından yurt başvurularının hangi tarihte başlayacağı konusunda resmi bir açıklama gelmedi. 2018 yılında yurt başvuruları Eylül ayında yapılmıştı. Buna göre, 2019 yurt başvurularının da o tarihlerde yapılması bekleniyor.