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  • 09.08.2019 11:52
  • Son Güncelleme: 09.08.2019 11:52

açıklandı mı? 2019 BİLSEM 2. aşama bireysel değerlendirme sonuçları sorgulama ekranı

heyecanla bekleniyor. BİLSEM 2. aşama olarak bilinen bireysel değerlendirmenin sonuçları bugün açıklanıyor. BİLSEM mülakatlarına katılan öğrenciler sonuçlar için gelecek müjdeli haberi bekliyor. Peki, BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı? İşte 2019 BİLSEM 2. aşama bireysel değerlendirme sonuçları sorgulama ekranı...

BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı?

BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 13 Mayıs'ta başlayan 2. aşama bireysel değerlendirme işlemleri 2 Ağustos'ta tamamlandı. Bireysel değerlendirmeye katılan öğrenciler ve velileri sonuçları heyecanla bekliyorlar. Peki, BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı? İşte 2019 BİLSEM 2. aşama bireysel değerlendirme sonuçları sorgulama ekranı...

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

13 Mayıs'ta başlayan bireysel değerlendirmeler 02 Ağustos'ta sona erdi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 2. aşama olan bireysel değerlendirmelerin sonuçlarının 9 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacağı bildirildi. Ancak sonuçlar henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz aşağıdaki link üzerinden öğrenebilirsiniz.

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

İşte 2019 BİLSEM takvimi:

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