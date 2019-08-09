BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 13 Mayıs'ta başlayan 2. aşama bireysel değerlendirme işlemleri 2 Ağustos'ta tamamlandı. Bireysel değerlendirmeye katılan öğrenciler ve velileri sonuçları heyecanla bekliyorlar. Peki, BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı? İşte 2019 BİLSEM 2. aşama bireysel değerlendirme sonuçları sorgulama ekranı...

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

13 Mayıs'ta başlayan bireysel değerlendirmeler 02 Ağustos'ta sona erdi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 2. aşama olan bireysel değerlendirmelerin sonuçlarının 9 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacağı bildirildi. Ancak sonuçlar henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz aşağıdaki link üzerinden öğrenebilirsiniz.

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İşte 2019 BİLSEM takvimi: