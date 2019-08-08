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  • 08.08.2019 15:53
  • Son Güncelleme: 08.08.2019 15:53

Son dakika: elektronik kayıt tarihleri değişti

Son dakika haberine göre, elektronik kayıt tarihleri uzatıldı. Başkanı Saraç, 2019 YKS yerleştirme sonuçlarının erken açıklanması da dikkate alınarak, bir programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin elektronik kayıtlarının süresini 2019 tarihi yerine, 2019 tarihi olarak değiştirerek başvuru süresinin uzatıldığını bildirdi.

YÖK Başkanı açıkladı! O tarihte değişiklik

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. , Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-) yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin elektronik kayıt başvuru süresine ilişkin paylaşımda bulundu.

Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"2019 YKS yerleştirme sonuçlarının erken açıklanması da dikkate alınarak, bir programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerimizin elektronik kayıtlarının süresini 2019 tarihi yerine, 2019 tarihi olarak değiştirerek başvuru süresini uzattık. Hayırlı olsun."

'ün internet sitesinde yer alan duyuruda da YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2019-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı anımsatıldı.

ŞAHSEN YAPILACAK KAYIT İŞLEMLERİNİN SÜRESİNDE İSE BİR DEĞİŞİKLİK YOK
Duyuruda, üniversiteye şahsen yapılacak kayıt işlemlerinin süresinde ise bir değişiklik olmadığı, bu kayıtların önceden planlandığı gibi 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacağı aktarıldı.

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