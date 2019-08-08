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  • 08.08.2019 11:23
  • Son Güncelleme: 08.08.2019 11:23

O tarih dikkat çekiyor! 2019 ? ÖSYM üniversite ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

YKS'de ek yerleştirme heyecanla bekleniyor. Herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen öğrenciler tercih takvimini araştırmaya başladı. Üniversite ek yerleştirmelerinde o tarih dikkat çekiyor. Peki, 2019 ? ÖSYM üniversite ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte konu ile ilgili detaylar...

YKS ek yerleştirme ne zaman?

YKS ek yerleştirme ne zaman yapılacak? 2019 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir üniversiteye yerleşemeyenler ek tercih dönemini beklemeye başladılar. Eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kala ek tercihlerin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, 2019 YKS ek yerleştirme ne zaman? ÖSYM üniversite ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte 2019 YKS ek yerleştirme ile ilgili merak edilenler...

YKS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından YKS ek yerleştirmenin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Ancak ek yerleştirmenin ne zaman yapılacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz sene YKS yerleştirme sonuçları 31 Ağustos'ta açıklanmış ek yerleştirme ise 14-20 Eylül'de alınmıştı. Buna göre, 2019 YKS ek yerleştirme için tercih kılavuzunun 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yayınlanması bekleniyor. Ek yerleştirme kılavuzu yayınlanır yayınlanmaz tercih dönemi belli olacak.

Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

Tercih kılavuzunun yayınlanması ile birlikte adaylar, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını belirleyeceklerdir.

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