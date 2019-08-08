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  • 08.08.2019 15:57
  • Son Güncelleme: 08.08.2019 17:04

? 2019 2020 ? MEB eğitim öğretim takvimi açıklandı

? 2019 2020 eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kala öğrenciler hazırlıklarını sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı yeni dönemin takvimini duyurdu. 2019-2020 dönemi itibarıyla okullarda ara tatiller yapılacak. Peki, Liseler ne zaman açılıyor? 2019 2020 ?

Liseler ne zaman açılıyor?

Okullar ne zaman açılacak? Milyonlarca öğrenci yeni eğitim öğretim dönemi için hazırlıklarına devam ediyor. Lise yerleştirmelerinde son tercihler bugün tamamlandı. Lise öğrenimine başlayacak öğrenciler liselerin ne zaman açılacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takviminde merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, liseler ne zaman açılıyor? 2019 2020 okullar ne zaman açılacak? İşte ayrıntılar...

LİSELER, OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Liselerde normal eğitim öğretim döneminin başlangıç gününde başlayacak Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvimde yer alan bilgiye göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019 tarihinde başlayacak.

İşte 2019-2020 eğitim öğretim yılı ile ilgili tüm detayları...

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