KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK başvurusu hangi tarihte yapılacak?

2019-2020 eğitim öğretim yılı KYK burs ve kredi başvuruları öğrenciler tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve yurt başvurularının hangi tarihte başlayacağı merak konusu. Peki, KYK başvurusu hangi tarihte yapılacak? İşte konu ile ilgili merak edilen detaylar...

KYK BURS VE YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KYK yurt ve burs başvurularının hangi tarihte başlayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçen yıl başvurular Ekim ayında başlamıştı. Bu yıl yine başvuruların aynı zamanlarda başlaması bekleniyor.