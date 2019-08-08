DGS tercihleri başladı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından önlisans programlarından mezun öğrencilerin lisans programlarına tercih yapabilmeleri için gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) sonuçları geçtiğimiz gün erişime açıldı. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih için heyecanlı bekleyiş başladı. Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından DGS tercihleri konusunda meraklı bekleyiş daha da arttı. Peki, DGS tercihleri başladı mı? DGS tercih kılavuzu 2019 yayınlandı mı? DGS tercih başvuruları ne zaman başlayacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

DGS TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

2019 DGS tercihleri henüz başlamadı. Adaylar DGS tercih kılavuzunu beklemeye geçtiler. Ancak DGS tercih kılavuzu yayınlanmadığı için tercih takvimi de belli olmadı. 2018 yılında DGS sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanmış, tercihlerde 7-14 Eylül 2018 tarihleri arasında alınmıştı. Buna göre, 2019 DGS tercihlerinin de Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Resmi olarak tarih açıklandığında haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.

Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.