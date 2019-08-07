DGS tercihleri ne zaman başlayacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından geçtiğimiz gün DGS sonuçları açıklanmıştı. Sonuçların açıklanması ile birlikte tercih dönemi heyecanla beklenmeye başlandı. YKS yerleştirme sonuçlarının da açıklanması ile birlikte DGS tercihleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, 2019 DGS tercihleri ne zaman başlayacak? DGS tercih dönemi belli oldu mu? İşte konu ile ilgili detaylar...

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2019 DGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadığı için tercihlerin ne zaman alınacağı da henüz belli olmadı. 2018 yılında DGS sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanmış, tercihlerde 7-14 Eylül 2018 tarihleri arasında alınmıştı. Buna göre, 2019 DGS tercihlerinin de Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Resmi olarak tarih açıklandığında takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.