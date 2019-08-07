KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlıyor? Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından öğrencilere yönelik verilen burs ve kredi imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler başvuruları beklerken, bir yandan da yurt kayıtları ile ilgili araştırmalar sürüyor. Peki, KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlıyor? 2019 KYK kredi ve burs başvuru tarihleri açıklandı mı? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KYK yurt başvuru tarihi için öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Ancak KYK tarafından yurt başvurularının hangi tarihte başlayacağı konusunda resmi bir açıklama gelmedi. 2018 yılında yurt başvuruları Eylül ayında yapılmıştı. Buna göre, 2019 yurt başvurularının da o tarihlerde yapılması bekleniyor.