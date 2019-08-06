YÖKDİL başvuruları ne zaman başlayacak? Bu sene Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan YÖKDİL'e başvuru yapacak adaylar, konu ile ilgili araştırmalara geçti. Yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvuru yapacak adaylar için takvim açıklandı. Peki, YÖKDİL başvuruları ne zaman başlayacak? 2019 7. YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? İşte konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

YÖKDİL BAŞVURU VE SINAV NE ZAMAN?

Başvuru: 13 - 23 Eylül 2019

Geç Başvuru: 2 Ekim 2019

Sınav: 3 Kasım 2019

Sonuç: 28 Kasım 2019