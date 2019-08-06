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  • 06.08.2019 17:31
  • Son Güncelleme: 06.08.2019 17:31

YÖKDİL başvuru tarihleri açıklandı! 2019 7. yapılacak? İşte ÖSYM YÖKDİL sınav takvimi...

YÖKDİL başvuru tarihi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bu sene ilk defa ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan YÖKDİL'in 7'incisi için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yayınlanan takvimde, başvuru ve sınav tarihi açıklandı. Peki, ne zaman başlayacak? 2019 7. yapılacak?

YÖKDİL başvuru tarihleri açıklandı!

YÖKDİL başvuruları ne zaman başlayacak? Bu sene Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan YÖKDİL'e başvuru yapacak adaylar, konu ile ilgili araştırmalara geçti. Yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvuru yapacak adaylar için takvim açıklandı. Peki, YÖKDİL başvuruları ne zaman başlayacak? 2019 7. YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? İşte konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

YÖKDİL BAŞVURU VE SINAV NE ZAMAN?

Başvuru: 13 - 23 Eylül 2019

Geç Başvuru: 2 Ekim 2019

Sınav: 3 Kasım 2019

Sonuç: 28 Kasım 2019

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