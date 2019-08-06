Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrencinin merakla beklediği YKS tercih sonuçları ÖSYM tarafından bugün erişime açıldı. Tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler ek tercih dönemine çevrildi. Peki, YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır? YÖK Atlas boş kontenjanlar ve puanlar nasıl öğrenilir? İşte YKS ek tercih dönemine dair merak edilenler...

TABAN PUANLAR VE BOŞ KONTENJANLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

2 yıllık ve 4 yıllık taban puanları ve boş kontenjanları YÖK Atlas aracılığıyla bulabilirsiniz. YÖK Atlas aracılığıyla puan türüne göre fakültelerin Doluluk/Statü kısmından boş kontenjan olup olmadığını görüntüleyebilirsiniz. Puan türüne göre öğrenci alan üniversiteleri aşağıdaki linke tıklayarak inceleyebilirsiniz. İlgili fakültelere ait bölümleri görmek için ise "Program Adı" kısmına bölüm adını yazmanız gerekmektedir.

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