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  • 06.08.2019 12:10
  • Son Güncelleme: 07.08.2019 09:00

yerleştirme sonuçları açıklandı

Başkanı'ndan tercih sonuçları açıklaması geldi. ÖSYM Başkanı Aygün, yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sonuçlara, ÖSYM'nin "(link: http://sonuc.) sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

YKS üniversite tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

2019 YKS üniversite tercih yerleştirme sonuçları ÖSYM son dakika açıklaması. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının Kurban Bayramı'ndan önce açıklanacağını bildirdi. Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin geleceği gençler için hiç durmadan çalıştıklarını belirtti. Halis Aygün, YKS tercih sonuçlarını Kurban Bayramı'ndan önce açıklayacaklarını ifade etti.

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