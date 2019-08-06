2019 YKS üniversite tercih yerleştirme sonuçları ÖSYM son dakika açıklaması. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının Kurban Bayramı'ndan önce açıklanacağını bildirdi. Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin geleceği gençler için hiç durmadan çalıştıklarını belirtti. Halis Aygün, YKS tercih sonuçlarını Kurban Bayramı'ndan önce açıklayacaklarını ifade etti.
YKS üniversite tercih yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanı'ndan son dakika YKS tercih sonuçları açıklaması geldi. ÖSYM Başkanı Aygün, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sonuçlara, ÖSYM'nin "(link: http://sonuc.osym.gov.tr) sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
- 2019 Tıp Fakültesi ek tercih taban puanları açıklandı mı?
- Okullar ne zaman açılıyor?
- YKS ek yerleştirme için o tarihe dikkat!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.