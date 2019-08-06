YKS ek yerleştirme ile ilgili araştırmalar sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 23-29 Temmuz'da gerçekleştirilen YKS tercih sonuçlarının açıklanması ile birlikte üniversiteyi kazanamayan öğenciler ek yerleştirme hakkında araştırmalara başladılar. Peki, YKS ek yerleştirme ne zaman yapılacak? YKS 2. tercihler ne zaman? Üniversite ek tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? İşte konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

YKS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından YKS ek yerleştirmenin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Ancak ek yerleştirmenin ne zaman yapılacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz sene YKS yerleştirme sonuçları 31 Ağustos'ta açıklanmış ek yerleştirme ise 14-20 Eylül'de alınmıştı. Buna göre, 2019 YKS ek yerleştirme için tercih kılavuzunun 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yayınlanması bekleniyor. Ek yerleştirme kılavuzu yayınlanır yayınlanmaz tercih dönemi belli olacak.

Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

Tercih kılavuzunun yayınlanması ile birlikte adaylar, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını belirleyeceklerdir.