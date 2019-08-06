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  • 06.08.2019 19:22
  • Son Güncelleme: 06.08.2019 19:22

i ne zaman başlayacak? Üniversite ek yerleştirmeleri hangi tarihte yapılacak?

ÖSYM tarafından YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla beraber gözler şimdi ek tercih tarihlerine çevrildi. Yüz binlerce öğrenci i ne zaman başlayacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Üniversite ek yerleştirmeleri hangi tarihte yapılacak? İşte konu hakkında merak edilen bilgiler...

YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından bugün öğrencilerin erişimine açıldı. Şimdi gözler YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak sorusuna çevrildi. YÖK tarafından yayımlanan raporda, lisans ve ön lisans programlarında geçen seneye göre 57 bin 275 kişilik azalma yaşandığı ve 71 bin 233 kontenjanın boş kaldığı açıklandı.

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS ek tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Ek tercih tarihleri netleştiğinde haberimizin içinde yer alacak.

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