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  • 07.08.2019 09:14
  • Son Güncelleme: 13.08.2019 15:45

ek tercih tarihleri öğrenciler tarafından bekleniyor? Ek tercih tarihleri açıklandı mı?

tercih yerleştirme sonuçları açıklandı. Şimdi milyonlarca öğrenci gözlerini ek tercihlere çevirdi. tarihleri henüz tarafından açıklanmadı. Ek tercih tarihleri netleştiğinde haberimizin içinde yer alacak. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.

YKS ek tercih üniversite taban tavan puanları boş kontenjanlar

Üniversite ek tercihleri ÖSYM son dakika ne zaman? 2019 YKS ek tercih üniversite taban tavan puanları boş kontenjanlar. Aynı zamanda ek tercihleri bekleyen binlerce öğrenci üniversite ek tercihleri hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Arama motorlarında "Üniversite ek tercihleri ne zaman başlayacak?" sorusu merakla araştırılıyor.

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