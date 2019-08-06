Üniversite ek tercihleri ÖSYM son dakika ne zaman? 2019 YKS ek tercih üniversite taban tavan puanları boş kontenjanlar. Aynı zamanda ek tercihleri bekleyen binlerce öğrenci üniversite ek tercihleri hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Arama motorlarında "Üniversite ek tercihleri ne zaman başlayacak?" sorusu merakla araştırılıyor.
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