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  • 07.08.2019 09:14
  • Son Güncelleme: 07.08.2019 09:14

2019 ek tercih ! son dakika ne zaman?

tercih yerleştirme sonuçları açıklandı. Şimdi milyonlarca öğrenci gözlerini ek tercihlere çevirdi. tarihleri henüz tarafından açıklanmadı. Ek tercih tarihleri netleştiğinde haberimizin içinde yer alacak. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak. İşte 2019 YKS ek tercih

YKS ek tercih üniversite taban tavan puanları boş kontenjanlar

Üniversite ek tercihleri ÖSYM son dakika ne zaman? 2019 YKS ek tercih üniversite taban tavan puanları boş kontenjanlar. Aynı zamanda ek tercihleri bekleyen binlerce öğrenci üniversite ek tercihleri hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Arama motorlarında "Üniversite ek tercihleri ne zaman başlayacak?" sorusu merakla araştırılıyor. Peki, YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı? İşte YKS tercihlerine dair merak edilenler... Ek yerleştirmeyi bekleyen öğrenciler ise YKS üniversite ek tercihleri ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı? İşte tercih dönemine dair bilinmesi gerekenler.... Üniversite sınav sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerin kayıt işlemini gerçekleştirmeleri sonucu boş kalan bölümler ÖSYM'ye bildirilir. boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılır.

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