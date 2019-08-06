Üniversite ek tercihleri ÖSYM son dakika ne zaman? 2019 YKS ek tercih üniversite taban tavan puanları boş kontenjanlar. Aynı zamanda ek tercihleri bekleyen binlerce öğrenci üniversite ek tercihleri hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Arama motorlarında "Üniversite ek tercihleri ne zaman başlayacak?" sorusu merakla araştırılıyor. Peki, YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı? İşte YKS tercihlerine dair merak edilenler... Ek yerleştirmeyi bekleyen öğrenciler ise YKS üniversite ek tercihleri ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı? İşte tercih dönemine dair bilinmesi gerekenler.... Üniversite sınav sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerin kayıt işlemini gerçekleştirmeleri sonucu boş kalan bölümler ÖSYM'ye bildirilir. boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılır.