Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 06.08.2019 21:34
  • Son Güncelleme: 06.08.2019 21:34

açıklandı mı? 2019 nereden öğrenilir?

tercih sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından bugün öğrencilerin erişimine açıldı. Şimdi gözler lerine çevrildi. Peki, YKS ek tercih taban puanları, sıralamaları ve boş kontenjanları açıklandı mı? nereden öğrenilir? İşte konu hakkında merak edilenler…

Üniversite ek tercih boş kontenjanları nereden öğrenilir?

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından öğrenciler üniversite ek tercih taban puanları ve boş kontenjanları hakkında araştırmalara başladı. YKS ek tercih taban puanları, sıralamaları ve boş kontenjanları heyecanla araştırılıyor. Peki, ek tercihler nasıl yapılacak? Üniversite ek tercih taban puanları açıklandı mı? İşte ek tercihlere dair merak edilenler...

TABAN PUANLAR VE BOŞ KONTENJANLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

2 yıllık ve 4 yıllık taban puanları ve boş kontenjanları YÖK Atlas aracılığıyla bulabilirsiniz. YÖK Atlas aracılığıyla puan türüne göre fakültelerin Doluluk/Statü kısmından boş kontenjan olup olmadığını görüntüleyebilirsiniz. Puan türüne göre öğrenci alan üniversiteleri aşağıdaki linke tıklayarak inceleyebilirsiniz. İlgili fakültelere ait bölümleri görmek için ise "Program Adı" kısmına bölüm adını yazmanız gerekmektedir.

TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim HaberleriÜniversite ek tercih taban puanları açıklandı mı? 2019 YKS ek tercih boş kontenjanları nereden öğrenilir?
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri