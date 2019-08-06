YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından öğrenciler üniversite ek tercih taban puanları ve boş kontenjanları hakkında araştırmalara başladı. YKS ek tercih taban puanları, sıralamaları ve boş kontenjanları heyecanla araştırılıyor. Peki, ek tercihler nasıl yapılacak? Üniversite ek tercih taban puanları açıklandı mı? İşte ek tercihlere dair merak edilenler...

TABAN PUANLAR VE BOŞ KONTENJANLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

2 yıllık ve 4 yıllık taban puanları ve boş kontenjanları YÖK Atlas aracılığıyla bulabilirsiniz. YÖK Atlas aracılığıyla puan türüne göre fakültelerin Doluluk/Statü kısmından boş kontenjan olup olmadığını görüntüleyebilirsiniz. Puan türüne göre öğrenci alan üniversiteleri aşağıdaki linke tıklayarak inceleyebilirsiniz. İlgili fakültelere ait bölümleri görmek için ise "Program Adı" kısmına bölüm adını yazmanız gerekmektedir.

TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYINIZ