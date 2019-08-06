Üniversite ek tercihler ile ilgili heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından 23-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen tercihlerin sonuçları açıklandı. YKS yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler ek tercih bildiriminde bulunacaklar. Ek tercih öncesi kontenjanlar ve taban tavan puanları araştırılmaya başlandı. Peki, üniversite ek kontenjanlar, taban tavan puanları açıklandı mı? 2019 YKS ek tercihler ne zaman? İşte konu ile ilgili detaylar...

ÜNİVERSİTE EK KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

YKS yerleştirme sonuçlarının ardından yükseköğretim programlarına yerleşemeyen öğrenciler boş kontejanları araştırmaya başladılar. Ancak, YKS ek tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. YKS ek tercih kılavuzunun yayınlanması ile birlikte üniversitelerin boş kontenjanları ile taban tavan puanları belli olacak.

Ek tercih kılavuzu ile tercih takvimi de açıklanacak. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.