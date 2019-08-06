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  • 07.08.2019 09:18
  • Son Güncelleme: 07.08.2019 09:18

Üniversite taban puanlar nedir? İşte sayısal veriler! 7 Ağustos YKS lar 2019!

7 Ağustos YKS lar 2019! Üniversite taban puanlar nedir? İşte sayısal veriler! 'ün YKS 'na göre 753 bin 461 aday tercihlerinden birine yerleşti, programlardaki doluluk oranı yüzde 90'ı aştı. YKS yerleştirme sonuçlarına göre, lisans ve ön lisans programlarında boş kontenjanlarda geçen seneye göre 57 bin 275 kişilik azalma yaşandı. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 19-23 Ağustos arasında alınacak. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapanlar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.

Üniversite ek kontenjan taban puanlar nedir?

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) üniversite yerleştirmeleriyle ilgili yayınladığı rapora göre, üniversitelerde 71 bin 233 kontenjan boş kaldı. Buna göre, 2019 için ayrılan 824 bin 694 kontenjanın 753 bin 461'ine yerleştirme yapılarak, doluluk oranı yüzde 91.36 oldu. Boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme yapılacak. Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.
Boş kontenjanlar için ise öğrenciler ek tercih yapacaklar. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 19-23 Ağustos arasında alınacak. Peki 2019 YKS taban puanları ve boş kontenjanları nedir? Merak edilen detaylar haberimizde...

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