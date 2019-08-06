ÖSYM Başkanı Aygün, YKS tercih sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sonuçlara, ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek. ÖSYM'nin açıklaması ile Üniversite adayları merakla bekledikleri yerleştirme sonuçlarını öğrenmeye başladılar. Aşağıdaki bağlantı ile erişebileceğiniz ÖSYM'nin resmi YKS sınav sonucu sorgulama sayfasına T.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle giriş yaparak tercihleriniz arasından bir üniversiteye yerleşip yerleşemediğinizi öğrenebilirsiniz. ÖSYM son yıllarda sınav sonuçlarını sadece elektronik ortamda açıklamaktadır. Sınav sonuç belgesinin evinize postalanmasını beklemeyin. İtiraz süresi sınav sonuçlarının internetten açıklandığı anda başlar. Dilekçede yer alan Evrak Referans Numarası sütununu doldurmayı unutmayınız. Evrak Referans Numarsı almak için ise ais.osym.gov.tr adresine TC Kimlik No ve aday şifreniz ile birlikte giriş yapın