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  • 06.08.2019 12:54
  • Son Güncelleme: 06.08.2019 12:54

TC ile sonucu öğrenme sonuç sayfası nereden bakılır? İşte !

2019 - 2020 üniversite kayıt tarihi! sonuç sayfası nereden bakılır? Sınav sonuçların açıklandığı günden itibaren 10 gün içinde genel amaçlı dilekçe örneği ile ÖSYM'ye başvuruda bulunabilirsiniz. Genel amaçlı dilekçe örneğini bilgisayarınıza yüklemek için şu bağlantıyı takip edin: Genel Amaçlı Dilekçe Örneği, ÖSYM Adaylar dilekçenin aslını ÖSYM'ye ulaştırmalıdır. Faks ile yapılan başvurular işleme alınmayacaktır. YKS ek yerleştirme süreci, YKS tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra başlayacak. Ek yerleştirme tarihleri ÖSYM tarafından duyurulacak. , ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek.

2019 - 2020 YKS üniversite kayıt tarihi!

ÖSYM Başkanı Aygün, YKS tercih sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sonuçlara, ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek. ÖSYM'nin açıklaması ile Üniversite adayları merakla bekledikleri yerleştirme sonuçlarını öğrenmeye başladılar. Aşağıdaki bağlantı ile erişebileceğiniz ÖSYM'nin resmi YKS sınav sonucu sorgulama sayfasına T.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle giriş yaparak tercihleriniz arasından bir üniversiteye yerleşip yerleşemediğinizi öğrenebilirsiniz. ÖSYM son yıllarda sınav sonuçlarını sadece elektronik ortamda açıklamaktadır. Sınav sonuç belgesinin evinize postalanmasını beklemeyin. İtiraz süresi sınav sonuçlarının internetten açıklandığı anda başlar. Dilekçede yer alan Evrak Referans Numarası sütununu doldurmayı unutmayınız. Evrak Referans Numarsı almak için ise ais.osym.gov.tr adresine TC Kimlik No ve aday şifreniz ile birlikte giriş yapın

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