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  • 06.08.2019 11:38
  • Son Güncelleme: 06.08.2019 11:38

ÖSYM takvimi: başlayacak? 2019 DGS 4 yıllık ?

DGS'de tercih dönemi heyecanla bekleniyor. ÖSYM tarafından geçtiğimiz gün DGS sonuçları açıklanmış aldıkları puanı öğrenen öğrenciler tercih işlemleri için ÖSYM'den gelecek müjdeli haberi beklemeye başladılar. Peki, başlayacak? 2019 DGS 4 yıllık ? Tercih kılavuzu yayınlandı mı?

DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

DGS tercihleri ne zaman başlayacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 30 Haziran'da gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) sonuçları geçtiğimiz gün açıklandı. Sonuçların açıklanması ile birlikte tercih ile ilgili araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2019 DGS 4 yıllık lisans üniversite tercihleri ne zaman? İşte o konu hakkında detaylar...

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2019 DGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadığı için tercihlerin ne zaman alınacağı da henüz belli olmadı. 2018 yılında DGS sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanmış, tercihlerde 7-14 Eylül 2018 tarihleri arasında alınmıştı. Buna göre, 2019 DGS tercihlerinin de Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Resmi olarak tarih açıklandığında takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

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