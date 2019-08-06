DGS tercihleri ne zaman başlayacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 30 Haziran'da gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) sonuçları geçtiğimiz gün açıklandı. Sonuçların açıklanması ile birlikte tercih ile ilgili araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2019 DGS 4 yıllık lisans üniversite tercihleri ne zaman? İşte o konu hakkında detaylar...

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2019 DGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadığı için tercihlerin ne zaman alınacağı da henüz belli olmadı. 2018 yılında DGS sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanmış, tercihlerde 7-14 Eylül 2018 tarihleri arasında alınmıştı. Buna göre, 2019 DGS tercihlerinin de Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Resmi olarak tarih açıklandığında takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.