ÖSYM açıkladı mı? 2019-2020 üniversite kayıtları ne zaman? Gerekli belgeler ile üniversite e online kayıt nasıl yapılır? YKS tercih sonuçlarına kilitlenen öğrenciler için heyecanlı geri sayım başladı. YKS tercih sonuçlarının Kurban Bayramı'ndan hemen sonra en geç 15 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor. Üniversite kayıt işlemleri ise 19 Ağustos'ta başlayacak. Peki üniversite kayıtları için neler gerekli, istenen belge ve evraklar neler? Öğrenciler tarafından merakla 2019-2020 yılı üniversite kayıt tarihleri belli oldu. Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.