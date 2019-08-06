Okullar ne zaman açılıyor? Yeni eğitim öğretim dönemine hazırlıklar sürüyor. Yaz tatili sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların hangi tarihte açılacağı duyuruldu. Lise yerleştirmelerinin devam etmesi anasınıfı, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf okul bilgilerinin belli olması ile birlikte son günlerde okulların ne zaman açılacağı gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Peki, Okullar ne zaman açılıyor? 2019-2020 MEB eğitim öğretim takvimi nasıl olacak? Ara tatiller ne zaman?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019 tarihinde başlayacak.

İşte 2019-2020 eğitim öğretim yılı ile ilgili tüm detayları...