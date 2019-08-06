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  • 06.08.2019 11:07
  • Son Güncelleme: 06.08.2019 11:07

MEB takvimi: bitiyor? LGS ?

bitiyor? Liseye yerleştirmede nakil işlemleri devam ediyor. LGS 1. nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir liseye yerleşemeyen ya da yerleştiği liseyi değiştirmek isteyen öğrenciler 2. nakil döneminde tercih bildiriminde bulunuyorlar. Peki, LGS 2. nakiller ne zaman bitiyor? LGS ?

LGS 2. nakil işlemleri ne zaman bitiyor?

LGS'de üçüncü tercih dönemi devam ediyor. Lise 3. tercihleri olarak bilinen LGS 2. nakil yerleştirme işlemleri 5 Ağustos'ta başladı. Yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek müjdeli habere kilitlendi. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, LGS 2. nakiller ne zaman bitiyor? LGS lise 3. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

LGS 2. NAKİLLER NE ZAMAN BİTİYOR? TERCİH SONUÇLARI...

3'ücü tercih olarak bilinen LGS 2. nakil yerleştirme dönemi 5-8 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Son kez alınacak nakil yerleştirme tercihlerinin sonuçları 10 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.

LGS 2. NAKİL BOŞ KONTENJANLAR

2019 Yılı Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları, 05 Ağustos 2019 tarihli yerleştirme sonuçlarına göre taban puan ve boş kontenjan bilgileri için Tıklayınız

2019 Yerel Yerleştirme 05 Ağustos 2019 tarihli yerleştirme sonuçlarına göre, tercihe yerleşen en son öğrencinin yerleştirilme taban bilgileri ve tercih boş kontenjanları için Tıklayınız

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