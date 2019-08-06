KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yükseköğrenim programlarında öğrenim gören öğrencilere yönelik yurt ile burs ve kredi imkanı sağlanıyor. Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile birlikte öğrenciler başvuru takvimi ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, KYK yurt başvuruları başladı mı? 2019 KYK kredi ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? İşte konu ile ilgili merak edilen her şey...

KYK yurt başvuru tarihi için öğrenciler araştırmalara başladı. Ancak KYK tarafından yurt başvurularının hangi tarihte başlayacağı konusunda resmi bir açıklama gelmedi. 2018 yılında yurt başvuruları Eylül ayında yapılmıştı. Buna göre, 2019 yurt başvurularının da o tarihlerde yapılması bekleniyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK'dan burs ve kredi almak isteyen öğrenciler başvuru tarihini araştırıyor. Ancak yurt başvurusu gibi burs ve kredi başvurularının da tarihi henüz belli olmadı. Burs ve kredi başvuruları yurt başvurularının tamamlanmasının ardından alınacak. 2018 yılında burs ve kredi başvuruları ekim ayı içerisinde alınmıştı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.