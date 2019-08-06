YKS üniversite tercih sonuçları açıklandı. Şimdi binlerce üniversiteli yurt ve burs olanaklarını araştırıyor. Burs/öğrenim kredisi müracaatları, Kurumun kyk.gsb.gov.tr adresinden kabul edilmektedir. Burs/öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi istenilmektedir. İstenilen belgeler başvuru indeks sayfasında ve kyk.gsb.gov.tr adresinde ilan edilmektedir. Peki 2019-2020 KYK ücretsiz karşılıksız burs ve kredi nasıl çıkar?