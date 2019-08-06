YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları bayahı araştırılmaya başlandı. YKS tercih sonuçları bugün erişime açılmıştı. Üniversite adayları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Ancak yerleşemeyen öğrenciler için tercih süreci tekrar başlıyor. Yerleşemeyen öğrenciler ek yerleştirmeleri bekleyecek. 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları merak ediliyor. Peki hangi üniversite kaç puanla alıyor? Üniversite sınav sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerin kayıt işlemini gerçekleştirmeleri sonucu boş kalan bölümler ÖSYM'ye bildirilir. boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılır. Herhangi bir üniversiteye yerleştirilen öğrenciler ek yerleştirmeden faydalanamıyor. Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyuruluyor.