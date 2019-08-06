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  • 06.08.2019 14:09
  • Son Güncelleme: 06.08.2019 14:09

Hangi ? ve

2 senelik ve 4 senelik üniversite ları öğrenciler tarafınca hızlı bir halde araştırılmaya başladı. 2019 tercih sonuçları tarafından duyuruldu. Yerleşemeyen öğrenciler ek yerleştirmeleri bekleyecek. 2 yıllık ve 4 senelik üniversite taban puanları merak ediliyor. 'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYM ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor. Hangi ? YÖK'ün YKS 'na göre 753 bin 461 aday tercihlerinden birine yerleşti, programlardaki doluluk oranı yüzde 90'ı aştı.

Hangi üniversite kaç puanla alıyor?

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları bayahı araştırılmaya başlandı. YKS tercih sonuçları bugün erişime açılmıştı. Üniversite adayları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Ancak yerleşemeyen öğrenciler için tercih süreci tekrar başlıyor. Yerleşemeyen öğrenciler ek yerleştirmeleri bekleyecek. 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları merak ediliyor. Peki hangi üniversite kaç puanla alıyor? Üniversite sınav sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerin kayıt işlemini gerçekleştirmeleri sonucu boş kalan bölümler ÖSYM'ye bildirilir. boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılır. Herhangi bir üniversiteye yerleştirilen öğrenciler ek yerleştirmeden faydalanamıyor. Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyuruluyor.

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HaberlerEğitim HaberleriHangi üniversite kaç puanla alıyor? 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban tavan puanları ve başarı sıralaması
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