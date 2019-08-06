2019-2020 üniversite kayıtları ne zaman? Gerekli belgeler ile üniversite e online kayıt nasıl yapılır? YKS tercih sonuçlarına kilitlenen öğrenciler için heyecanlı geri sayım başladı. YKS tercih sonuçlarının Kurban Bayramı'ndan hemen sonra en geç 15 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor. Üniversite kayıt işlemleri ise 19 Ağustos'ta başlayacak. Peki üniversite kayıtları için neler gerekli, istenen belge ve evraklar neler? Öğrenciler tarafından merakla 2019-2020 yılı üniversite kayıt tarihleri belli oldu. Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.
Gerekli belgeler ile üniversite e online kayıt nasıl yapılır? 2019-2020 üniversite kayıtları ne zaman?
YKS yerleştirme sonuçlarının ardından öğrenciler üniversite kayıt işlemlerine başlayacak. Peki 19 Ağustos'ta başlayacak olan üniversite kayıt işlemlerinde öğrencilerden kayıt için neler istenecek, gerekli evraklar neler? Öğrencilerin üniversitelere vermek zorunda olduğu belgeler hakkında bilgilendirme yapan ÖSYM, detayları yayımladı. Peki, üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler olacak? İşte, o süreç hakkında bazı bilgiler. Adayların kayıt için bizzat başvurmaları (elektronik kayıt hariç) gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerden belirli belgeleri hazırlayıp teslim etmeleri beklenecek. 23-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek tercih döneminin ardından üniversite kayıt süreci 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.Peki gerekli belgeler ile üniversite e online kayıt nasıl yapılır?
- BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- YÖKDİL başvuru tarihleri açıklandı!
- YKS ek yerleştirme için o tarihe dikkat!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.