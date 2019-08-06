BİLSEM mülakat sınav sonuçları için bekleyiş devam ediyor. BİLSEM mülakatları için değerlendirmeler sürerken mülakata katılan adaylar sonuçları beklemeye başladı. Mülakat sonuçlarına göre başarılı olan adaylar yetenekli olduğu alanda eğitim görecek. Peki, BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuçların açıklanacağı tarih...

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre BİLSEM mülakat sonuçları, 21 Ağustos tarihinde erişime açılacak. Bireysel mülakatlar 9 Ağustos tarihine kadar devam edecek.