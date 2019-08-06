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  • 07.08.2019 02:00
  • Son Güncelleme: 07.08.2019 02:05

ne zaman açıklanacak? MEB hangi tarihte açıklanır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada bireysel değerlendirmelerin 9 Ağustos tarihine kadar devam edeceğini duyurdu. Bu nedenle ne zaman açıklanacak sorusu merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor. Peki, MEB ? İşte merak edilen o sorunun yanıtı...

BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM mülakat sınav sonuçları için bekleyiş devam ediyor. BİLSEM mülakatları için değerlendirmeler sürerken mülakata katılan adaylar sonuçları beklemeye başladı. Mülakat sonuçlarına göre başarılı olan adaylar yetenekli olduğu alanda eğitim görecek. Peki, BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuçların açıklanacağı tarih...

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre BİLSEM mülakat sonuçları, 21 Ağustos tarihinde erişime açılacak. Bireysel mülakatlar 9 Ağustos tarihine kadar devam edecek.

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