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  • 06.08.2019 19:37
  • Son Güncelleme: 06.08.2019 19:37

2019 taban puanları, sıralamaları ve boş kontenjanları açıklandı mı?

tercih sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından öğrenciler üniversite ek tercih taban puanları ve boş kontenjanları hakkında araştırmalara başladı. 2019 YKS taban puanları, sıralamaları ve boş kontenjanları heyecanla araştırılıyor. Peki, ek tercihler nasıl yapılacak? İşte ek tercihlere dair bilgiler…

2019 Tıp Fakültesi ek tercih taban puanları açıklandı mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından bugün öğrencilerin erişimine açıldı. Şimdi gözler YKS ek tercihlerine çevrildi. YÖK tarafından yayımlanan raporda, lisans ve ön lisans programlarında geçen seneye göre 57 bin 275 kişilik azalma yaşandığı ve 71 bin 233 kontenjanın boş kaldığı açıklandı. Peki, 2019 YKS Tıp Fakültesi ek tercih taban puanları, sıralamaları ve boş kontenjanları açıklandı mı? İşte konu hakkında merak edilenler…

YÖK BOŞ KONTENJANLARI AÇIKLADI

Tercih sürecinin tamamlanmasından kısa bir süre sonra ek tercih maratonu başlayacak. YÖK'ün YKS Yerleştirme Sonuçları Raporu'na göre 753 bin 461 aday tercihlerinden birine yerleşti, programlardaki doluluk oranı yüzde 90'ı aştı. YKS yerleştirme sonuçlarına göre, lisans ve ön lisans programlarında boş kontenjanlarda geçen seneye göre 57 bin 275 kişilik azalma yaşandı, 71 bin 233 kontenjan boş kaldı.

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