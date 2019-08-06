Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından bugün öğrencilerin erişimine açıldı. Şimdi gözler YKS ek tercihlerine çevrildi. Peki, 2019 YKS Hukuk Fakültesi ek tercih taban puanları, sıralamaları ve boş kontenjanları açıklandı mı? İşte konu hakkında merak edilenler…

HUKUK FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI, BOŞ KONTENJANLARI

YÖK Atlas aracılığıyla puan türüne göre fakültelerin Doluluk/Statü kısmından boş kontenjan olup olmadığını görüntüleyebilirsiniz. SAY puan türünden öğrenci alan üniversiteleri aşağıdaki linke tıklayarak inceleyebilirsiniz. Hukuk Fakültesi türündeki bölümleri görmek için ise "Program Adı" kısmına "Hukuk" yazabilirsiniz.

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