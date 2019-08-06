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  • 06.08.2019 20:11
  • Son Güncelleme: 06.08.2019 20:11

2019 taban puanları, sıralamaları ve boş kontenjanları açıklandı mı?

tercih sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından öğrenciler üniversite ek tercih taban puanları ve boş kontenjanları hakkında araştırmalara başladı. 2019 YKS taban puanları, sıralamaları ve boş kontenjanları heyecanla araştırılıyor. Peki, ek tercihler nasıl yapılacak? İşte ek tercihlere dair bilgiler…

Hemşirelik ek tercih taban puanları açıklandı mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından bugün öğrencilerin erişimine açıldı. Şimdi gözler YKS ek tercihlerine çevrildi. Peki, 2019 YKS Hemşirelik ek tercih taban puanları, sıralamaları ve boş kontenjanları açıklandı mı? İşte konu hakkında merak edilenler…

HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI, BOŞ KONTENJANLARI

YÖK Atlas aracılığıyla puan türüne göre fakültelerin Doluluk/Statü kısmından boş kontenjan olup olmadığını görüntüleyebilirsiniz. SAY puan türünden öğrenci alan üniversiteleri aşağıdaki linke tıklayarak inceleyebilirsiniz. Hemşirelik türündeki bölümleri görmek için ise "Program Adı" kısmına "Hemşirelik" yazabilirsiniz.

TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

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