2019 KYK burs ve kredi miktarı kaç para? KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar? KYK burs miktarı 2019! Uzun süren üniversite sınavı maratonu bugün YKS tercih sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasıyla son buldu. Sonuçların açıklanmasının ardından kayıt heyecanı başlayan adaylar KYK burs başvuruları ile ilgili araştırmalar da yapmaya başladı. Konuyla ilgili merak edilen detay ise KYK burs miktarının bu yıl ne kadar olacağı şeklindeydi. KYK yurt ve burs başvurularının hangi tarihte başlayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçen yıl başvurular Ekim ayında başlamıştı. Bu yıl yine başvuruların aynı zamanlarda başlaması bekleniyor.