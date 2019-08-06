YKS yerleştirme sonuçlarının ardından öğrenciler üniversite kayıt işlemlerine başlayacak. Peki 19 Ağustos'ta başlayacak olan üniversite kayıt işlemlerinde öğrencilerden kayıt için neler istenecek, gerekli evraklar neler? Öğrencilerin üniversitelere vermek zorunda olduğu belgeler hakkında bilgilendirme yapan ÖSYM, detayları yayımladı. Peki, üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler olacak? İşte, o süreç hakkında bazı bilgiler. Adayların kayıt için bizzat başvurmaları (elektronik kayıt hariç) gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerden belirli belgeleri hazırlayıp teslim etmeleri beklenecek. 23-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek tercih döneminin ardından üniversite kayıt süreci 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.Peki gerekli belgeler ile üniversite e online kayıt nasıl yapılır?