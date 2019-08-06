YKS tercih sonuçlarına kilitlenen öğrenciler için heyecanlı geri sayım başladı. YKS tercih sonuçlarının Kurban Bayramı'ndan hemen sonra en geç 15 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor. Üniversite kayıt işlemleri ise 19 Ağustos'ta başlayacak. Peki üniversite kayıtları için neler gerekli, istenen belge ve evraklar neler?
2019-2020 üniversite kayıt tarihi ne zaman başlıyor?
Öğrencilerin üniversitelere vermek zorunda olduğu belgeler hakkında bilgilendirme yapan ÖSYM, detayları yayımladı. Peki, üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler olacak? İşte, o süreç hakkında bazı bilgiler. Adayların kayıt için bizzat başvurmaları (elektronik kayıt hariç) gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
- Okulların açılmasına kaç gün kaldı?
- LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı
- Üniversite ek tercihleri başladı mı?
- KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?
- 2019-2020 eğitim yılı ilkokul kayıtları ne zaman başlıyor?
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