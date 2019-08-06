2019-2020 üniversite kayıt tarihi ne zaman başlıyor?

YKS tercih sonuçlarına kilitlenen öğrenciler için heyecanlı geri sayım başladı. YKS tercih sonuçlarının Kurban Bayramı'ndan hemen sonra en geç 15 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor. Üniversite kayıt işlemleri ise 19 Ağustos'ta başlayacak. Peki üniversite kayıtları için neler gerekli, istenen belge ve evraklar neler?