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  • 07.08.2019 09:08
  • Son Güncelleme: 13.08.2019 15:08

2019-2020 üniversite kayıt tarihi ne zaman başlıyor?

Öğrencilerin üniversitelere vermek zorunda olduğu belgeler hakkında bilgilendirme yapan ÖSYM, detayları yayımladı. Peki, üniversite kayıtları için neler olacak? İşte, o süreç hakkında bazı bilgiler. Adayların kayıt için bizzat başvurmaları (elektronik kayıt hariç) gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

Üniversite kayıt tarihi ne zaman başlıyor?

YKS tercih sonuçlarına kilitlenen öğrenciler için heyecanlı geri sayım başladı. YKS tercih sonuçlarının Kurban Bayramı'ndan hemen sonra en geç 15 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor. Üniversite kayıt işlemleri ise 19 Ağustos'ta başlayacak. Peki üniversite kayıtları için neler gerekli, istenen belge ve evraklar neler?

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