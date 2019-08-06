E-bursum tarafından Türkiye'de bir ilk olarak burs ekosisteminde detaylı bir analiz eksikliğine istinaden hazırlanan Türkiye Burs Analizi Raporu'nun sonuçları açıklandı. 2019 yılında ihtiyaç sahibi öğrencilere geri ödemesiz (karşılıksız) burs veren kurumlar listesini sizler için derledik... Listede bazı kurum ve kuruluşlar ilköğretim okullarına karşılıksız burs verirken bazıları ise lise ve üniversite öğrencilerine vermeyi tercih ediyor. Bu burslara başvurmak için internet sitelerindeki duyuruları takip etmek ve geri ödemesiz bursların başvuru şartlarını sağlamak yeterli... Yeni Üniversiteyi kazanan adaylar için burs bulabilmek en büyük ihtiyaçlardan biri. Kredi Yurtlar Kurumu bursları herkese çıkmayabiliyor. İşte üniversite 2019-2020 karşılıksız burs veren kurumlar ve iş adamları! İşte geri ödemesiz burs veren yerler! Nasıl burs alınır?