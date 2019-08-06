2019-2020 KYK ücretsiz karşılıksız burs ve kredi nasıl çıkar? Başbakanlık bursu alma şartları nedir? KYK yurt ve burs başvurularının hangi tarihte başlayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçen yıl başvurular Ekim ayında başlamıştı. Bu yıl yine başvuruların aynı zamanlarda başlaması bekleniyor. Gençlik ve spor bakanlığının bünyesinde hizmet veren kredi yurtlar kurumu kyk, her yıl öğrencilere başbakanlık bursu olarak bilinen karşılıksız burs ve öğrenin kredisi imkanı ile kalacak yurt imkanları sunmaktadır. Başbakanlık bursu almak isteyen öğrenciler başvurularını kyk bursu başvuru süreleri içerisinde yapmaları gerekmektedir. Başbakanlık başvurusunu öğrenciler Kredi Yurtlar Kurumunun resmi sitesi (http://www.kyk.gov.tr/) adresi üzerinden başvuru süresi içerisinde yapacaklar.