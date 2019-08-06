2 senelik ve 4 senelik üniversite taban puanları öğrenciler tarafınca hızlı bir halde araştırılmaya başladı. 2019 YKS tercih sonuçları ÖSYM tarafından duyuruldu. Yerleşemeyen öğrenciler ek yerleştirmeleri bekleyecek. 2 yıllık ve 4 senelik üniversite taban puanları merak ediliyor. YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYM ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor. Hangi üniversite kaç puanla alıyor? YÖK'ün YKS Yerleştirme Sonuçları Raporu'na göre 753 bin 461 aday tercihlerinden birine yerleşti, programlardaki doluluk oranı yüzde 90'ı aştı.