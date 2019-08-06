2 senelik ve 4 senelik üniversite taban puanları öğrenciler tarafınca hızlı bir halde araştırılmaya başladı. 2019 YKS tercih sonuçları ÖSYM tarafından duyuruldu. Yerleşemeyen öğrenciler ek yerleştirmeleri bekleyecek. 2 yıllık ve 4 senelik üniversite taban puanları merak ediliyor. YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYM ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.
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