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  • 07.08.2019 09:19
  • Son Güncelleme: 14.08.2019 11:01

2 senelik ve 4 senelik üniversite ları açıklandı mı?

yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından ları bayahı araştırılmaya başlandı. YKS tercih sonuçları bugün erişime açılmıştı. Üniversite adayları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Ancak yerleşemeyen öğrenciler için tercih süreci tekrar başlıyor. Yerleşemeyen öğrenciler ek yerleştirmeleri bekleyecek. 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları merak ediliyor. Peki hangi ?

Hangi üniversite kaç puanla alıyor?

2 senelik ve 4 senelik üniversite taban puanları öğrenciler tarafınca hızlı bir halde araştırılmaya başladı. 2019 YKS tercih sonuçları ÖSYM tarafından duyuruldu. Yerleşemeyen öğrenciler ek yerleştirmeleri bekleyecek. 2 yıllık ve 4 senelik üniversite taban puanları merak ediliyor. YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYM ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.

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