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  • 05.08.2019 22:12
  • Son Güncelleme: 05.08.2019 22:12

ne zaman yapılacak? ? Gerekli evraklar nelerdir?

YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ederken üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci üniversite kayıt tarihleri hakkında bilgi edinmek istiyor. Arama motorlarında bu sebeple " ne zaman yapılacak?" sorusu merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor. Peki, ? İşte merak edilen detaylar...

Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

Üniversite tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş tüm hızıyla devam ediyor. YKS tercih sonuçlarının erişime açılmasının ardından kayıt süreci başlayacak. Sonuçların açıklanacağı tarihi heyecanla bekleyen öğrenciler üniversite kayıt tarihleri hakkında araştırmalara devam ediyor. Peki, üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? Üniversiteler ne zaman başlayacak? İşte konu hakkında merak edilen bilgiler...

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

23-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek tercih döneminin ardından üniversite kayıt süreci 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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