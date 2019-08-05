Üniversite tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş tüm hızıyla devam ediyor. YKS tercih sonuçlarının erişime açılmasının ardından kayıt süreci başlayacak. Sonuçların açıklanacağı tarihi heyecanla bekleyen öğrenciler üniversite kayıt tarihleri hakkında araştırmalara devam ediyor. Peki, üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? Üniversiteler ne zaman başlayacak? İşte konu hakkında merak edilen bilgiler...

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

23-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek tercih döneminin ardından üniversite kayıt süreci 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.