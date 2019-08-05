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  • Son Güncelleme: 05.08.2019 09:20

Son dakika: , birinci nakil sonuçlarını açıkladı | MEB nakil sonucu sorgulama

Son dakika haberi... , kapsamındaki yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları ".gov.tr" internet adresinden açıklandı. kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarına haberimizdeki linkten ulaşabilirsiniz.

LGS nakil sonuçları açıklandı

(), () kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı.

LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarına "meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

Bugün başlayan yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 8 Ağustos'ta sona erecek. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak.

Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül'de yerleştirme süreci sona erecek.


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