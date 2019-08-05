Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı'ndan konu ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Sosyal medya hesaplarından YKS tercih sonuçları ile ilgili paylaşımlarda bulunan öğrencilere müjdeli haber duyuruldu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sonuçların ne zaman açıklanacağını bildirdi. Peki, 2019 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirme sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM Başkanı Aygün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"YKS tercih sonuçlarının açıklanması için attığınız tweetleri okuyorum. Bazı tweetler gerçekten yaratıcı Ülkemizin geleceği siz gençlerimiz için hiç durmadan çalışıyoruz. Sonuçları da bayramdan önce açıklayacağız."