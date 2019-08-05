meb.gov.tr'de 2019 LGS 1. lise nakil sonucu okulum neresi? LGS tercih sonucu nereden bakılır? LGS tercih sonuçları bugün açıklandı. Gözler LGS 1. lise nakil sonuçları için MEB sayfasında. Liselerin boş kontenjanına yerleşmek için tercih yapan öğrenciler nakil sonuçlarını meb.gov.tr adresinden TC numarası ve öğrenci şifresi ile sorgulayacak. MEB lise nakil sonuçlarının bugün yani 5 Ağustos Pazartesi günü açıklanacağını önceden duyurmuştu. Şimdi ise binlerce veli ve öğrenci MEB sayfasında açıklanacak olan lise 1. nakil sonuçlarına kilitlemdi. LGS nakil sonuçlarının bugün saat 10.00-16 arasında erişime açılması bekleniyor. 2. nakil işlemleri ise 5-10 Ağustos arasında yapılacak.