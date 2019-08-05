meb.gov.tr'de 2019 LGS 1. lise nakil sonucu okulum neresi? LGS tercih sonucu nereden bakılır? LGS tercih sonuçları bugün açıklandı. Gözler LGS 1. lise nakil sonuçları için MEB sayfasında. Liselerin boş kontenjanına yerleşmek için tercih yapan öğrenciler nakil sonuçlarını meb.gov.tr adresinden TC numarası ve öğrenci şifresi ile sorgulayacak. MEB lise nakil sonuçlarının bugün yani 5 Ağustos Pazartesi günü açıklanacağını önceden duyurmuştu. Şimdi ise binlerce veli ve öğrenci MEB sayfasında açıklanacak olan lise 1. nakil sonuçlarına kilitlemdi. LGS nakil sonuçlarının bugün saat 10.00-16 arasında erişime açılması bekleniyor. 2. nakil işlemleri ise 5-10 Ağustos arasında yapılacak.
meb.gov.tr'de 2019 LGS 1. lise nakil sonucu okulum neresi? LGS tercih sonucu nereden bakılır?
LGS nakil sonuçları bugün açıklandı, binlerce öğrenci içi heyecanlı bekleyiş sona erdi. LGS sonuçlarına liselerin boş kontenjanlarına yerleşmek için tercih yapan öğrencilerin 1. nakil sonuçları bugün meb.gov.tr adresinden online TC numarası ve öğrenci şifresi ile sorgulanacak. Peki LGS tercih sonucu nereden bakılır? İşte merak edilen detaylar... Sonuçların açıklanmasının ardından 5-10 Ağustos 2019 tarihleri arasında da ikinci nakil dönemi başlıyor. Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecek.
- LGS 3. tercihler ne zaman?
- DGS tercih dönemi açıklandı mı?
- LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?
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