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  • 05.08.2019 10:53
  • Son Güncelleme: 05.08.2019 10:53

lar 2019 MEB! Taban puanlar! 2.nakil boş kontenjan sorgula!

lar 2019! dönemi 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri LGS birinci nakil başvuruları gerçekleştirildi. Bugün ise LGS 1.nakil sonuçları açıklandı. İstediği liseye yerleşemeyen öğrenciler ise 2 nakil başvurularını yapacaklar.Merak edilen detaylar haberimizde... LGS kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre liselerin boş kontenjanları ve taban puanları "(link: http://.meb.gov.tr) e-okul.meb.gov.tr" üzerinden yayımlandı. Geçen yıl ilk kez gerçekleştirilen LGS kapsamındaki yerleştirmelerinin ardından mesleki ve teknik Anadolu liselerinin 19 bin 140 olan kontenjanı, bu sene 24 bin 360'a çıkarıldı. İşte 2019 MEB LGS ve LGS lise taban tavan puanları

LGS boş kontenjanlar 2019 MEB! Taban puanlar!

LGS boş kontenjanlar 2019! LGS 1.nakil sonuçları açıklandı. İstediği liseye yerleşmeyen öğrenciler 5-8 Ağustos tarihleri arasında ise 2.nakil başvurularını gerçekleştirecekler. Öğrenciler tercihlerini boş kontenjanlara göre yapacaklar. Peki LGS 2019 Boş kontenjanları nedir? Detaylar haberimizde... İlk yerleştirme döneminde sınavla öğrenci alan bir okula yerleşmiş iseniz nakil tercihlerinde yeniden yerel yerleştirme tercihinde bulunmanız gerekmiyor. Sınavla öğrenci alan ve daha çok istediğiniz en çok üç okul seçip okulunuza giderek başvuru yapmanız yeterlidir. Yerel yerleştirme ile bir okula yerleştirilmiş ancak sınavla öğrenci alan bir okula yerleştirilmek istiyorsanız, kendi puanınıza yakın okullardan en çok üç okul tercih edip okulunuz aracılığı ile tercih işlemlerinizi onaylatmanız yeterli.

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