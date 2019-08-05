LGS boş kontenjanlar 2019! LGS 1.nakil sonuçları açıklandı. İstediği liseye yerleşmeyen öğrenciler 5-8 Ağustos tarihleri arasında ise 2.nakil başvurularını gerçekleştirecekler. Öğrenciler tercihlerini boş kontenjanlara göre yapacaklar. Peki LGS 2019 Boş kontenjanları nedir? Detaylar haberimizde... İlk yerleştirme döneminde sınavla öğrenci alan bir okula yerleşmiş iseniz nakil tercihlerinde yeniden yerel yerleştirme tercihinde bulunmanız gerekmiyor. Sınavla öğrenci alan ve daha çok istediğiniz en çok üç okul seçip okulunuza giderek başvuru yapmanız yeterlidir. Yerel yerleştirme ile bir okula yerleştirilmiş ancak sınavla öğrenci alan bir okula yerleştirilmek istiyorsanız, kendi puanınıza yakın okullardan en çok üç okul tercih edip okulunuz aracılığı ile tercih işlemlerinizi onaylatmanız yeterli.