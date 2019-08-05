LGS 3. tercihler ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 29 Temmuz - 2 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen LGS yerleştirmeye esas 1. nakil tercihlerinin sonuçları açıklandı. Tercih sonuçlarına göre herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen ya da yerleştiği liseyi değiştirmek isteyen öğrenciler 2. nakil dönemini beklemeye başladı. Peki, LGS 3. tercihler ne zaman? 2019 LGS 2. nakil yerleştirme boş kontenjanlar, liselerin taban puanları açıklandı mı? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

LGS 3. TERCİHLER NE ZAMAN?

3'ücü tercih olarak bilinen LGS 2. nakil yerleştirme dönemi 5-8 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Son kez alınacak nakil yerleştirme tercihlerinin sonuçları 10 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.

LGS 2. NAKİL BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

LGS 2. nakil boş kontenjanlar henüz açıklanmadı. MEB tarafından bugün içerisinde listenin yayınlanması bekleniyor. Boş kontenjanlar yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.