Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 5-8 Ağustos 2019 tarihlerinde alınacak. 2. nakil sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. Merkezi yerleştirme ile bir okula yerleştirilememiş, yerel yerleştirme ile yerleştirildiğiniz okuldan da memnun değilseniz hem yerel yerleştirme hem de puanınıza yakın okulları seçmek kaydıyla merkezi yerleştirme için 3'er okul seçerek okulunuz aracılığı ile tercih başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir. İşte 5 Ağustos e-okul lise nakil boş kontenjan sayfası! LGS 2.lise yerleştirmeye esas nakil işlemi ne zaman, nasıl yapılır?