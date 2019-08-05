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  • 06.08.2019 09:36
  • Son Güncelleme: 06.08.2019 09:36

2.lise yerleştirmeye esas , nasıl yapılır? 6 Ağustos lise nakil sayfası!

6 Ağustos lise nakil sayfası! 2.lise yerleştirmeye esas , nasıl yapılır? LGS tercih işlemlerinin sona ermesiyle birlikte LGS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Yüz binlerce öğrenci heyecanla sonuçların açıklanacağı anı bekliyor. Aynı zamanda lise nakillerinin ne zaman başlayacağı da merak konusu oldu. Peki, lise nakil işlemi tarihleri açıklandı mı? Boş kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos'ta alınacak. Yatılılık başvuruları, 26-29 Ağustos'ta yapılacak. Nakil komisyonlarının yerleştirmeleri 6 Eylül itibarıyla tamamlanacak ve yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül'de başlayacak.

5 Ağustos e-okul lise nakil boş kontenjan sayfası!

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 5-8 Ağustos 2019 tarihlerinde alınacak. 2. nakil sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. Merkezi yerleştirme ile bir okula yerleştirilememiş, yerel yerleştirme ile yerleştirildiğiniz okuldan da memnun değilseniz hem yerel yerleştirme hem de puanınıza yakın okulları seçmek kaydıyla merkezi yerleştirme için 3'er okul seçerek okulunuz aracılığı ile tercih başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir. İşte 5 Ağustos e-okul lise nakil boş kontenjan sayfası! LGS 2.lise yerleştirmeye esas nakil işlemi ne zaman, nasıl yapılır?

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