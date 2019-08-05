LGS nakil sonuçları bugün açıklandı, binlerce öğrenci içi heyecanlı bekleyiş sona erdi. LGS sonuçlarına liselerin boş kontenjanlarına yerleşmek için tercih yapan öğrencilerin 1. nakil sonuçları bugün meb.gov.tr adresinden online TC numarası ve öğrenci şifresi ile sorgulanacak. Peki LGS tercih sonucu nereden bakılır? İşte merak edilen detaylar... Sonuçların açıklanmasının ardından 5-10 Ağustos 2019 tarihleri arasında da ikinci nakil dönemi başlıyor. Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecek.