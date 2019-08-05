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  • 06.08.2019 09:34
  • Son Güncelleme: 15.08.2019 14:03

veli bilgilendirme sistemi nasıl açılır?

sistemi çok yoğun günler yaşıyor. Öğrenciler ve veliler e-okul sisteminde büyük bir yoğunluk oluşturdu. E-Okul VBS sistemine giriş yapmak için İlk olarak 'nın hazırladığı "https://eokul.Meb.Gov.Tr/" adresine giriş sağlamış olduktan sonra ise sağ tarafta yer edinen "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen detayları doldurmak gerekmektedir.

E-okul veli bilgilendirme sistemi nasıl açılır?

e-okul.meb.gov.tr: e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak ve sağ tarafta "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekmektedir. Bu aşamada T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodu istenmektedir. Bu bilgiler doğru girilirse ikinci aşamaya geçilir. E Okul sisteminde yer alan VBS ile ayrıntılı bilgi edinebiliyor. Peki e Okul'a nasıl girilir? e Okul VBS ve diğer ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz. https://e-okul.meb.gov.tr/ adresine giderek öğrencinin t.c. kimlik numarası, öğrencinin okul numarasını sisteme girerek Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yapmanız gerekmektedir.

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