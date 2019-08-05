DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM tarafından 30 Haziran'da gerçekleştirilen DGS'nin sonuçları geçtiğimiz gün erişime açıldı. Lisans programlarına tercih yapmak isteyen öğrenciler tercih dönemini merakla beklemeye başladı. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2019 ÖSYM DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? Lisans programlarına tercihler ne zaman? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

DGS TERCİH KILAVUZU 2019 YAYINLANDI MI?

DGS tercihlerinin nasıl yapılacağını dair merak edilenlerin yer aldığı tercih kılavuzu merakla bekleniyor. Öğrenciler ÖSYM tarafından yayınlanacak DGS tercih kılavuzunun ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladılar. Ancak, DGS tercih kılavuzunun ne zaman yayınlanacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. ÖSYM tarafından 2019 DGS tercih kılavuzu yayınlandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.