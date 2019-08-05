AÖF 3 ders sınavı sonuçları açıklandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitimini sürdüren öğrencilerden mezun olabilmek için üç ders sınavına katılanlar sonuçlarını merak ediyorlar. Sonuçların açıklanmasının ardından diploma sorgulama işlemleri gündeme geldi. Peki, AÖF 3 ders sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2019 AÖF diploma sorgulama nasıl yapılır? Diploma ne zaman verilecek? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...

AÖF 3 DERS SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Öğrenciler sınav sonuçlarına Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler sınav sonuçlarını https://aof.anadolu.edu.tr/ adresinde yer alan Öğrenci Otamasyonu sayfasına T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini girerek sonuçlarını öğrenebilecekler.

AÖF SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

AÖF DİPLOMA SORGULAMA NASIL YAPILIR?

AÖF sonuçlarının açıklanmasının ardından diploma sorgulama işlemleri gündeme geldi. Anadolu Üniversitesi'nin anadolu.edu.tr internet adresi üzerinden diploma sorgulama işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Aşağıdaki linke tıklayarak "T.C. Kimlik numarası" ve "Diploma Numarası" bilgisi ile diploma sorgulayabilirsiniz.

AÖF DİPLOMA SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

Diplomanın ne zaman verileceği ise Anadolu Üniversitesi aracılığıyla öğrenilebilecek.